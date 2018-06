Pontedassio. Trasferta in Abruzzo per il Rusty Bike Team Icer Costruzioni. Per quanto riguarda la mtb, quattro alfieri del sodalizio di Pontedassio, si sono recati a Pineto, alla gara di cross country valida come terza prova degli Internazionali d’Italia Xc con abbinata la gara nazionale giovanile.

Percorso difficile e molto impegnativo in una giornata decisamente molto calda. Una prova perfetta da parte di Cristiano Martinelli che si toglie la grande soddisfazione di conquistare il terzo posto nella gara riservata agli Allievi I anno (15 anni), dopo una splendida gara tattica e molto intensa. Giornata sfortunata, invece, per Matteo Siffredi fermato da un problema meccanico. Per Thomas Schimizzi (Allievo II anno) una bella prestazione, in un contesto importante, concludendo la sua fatica con un positivo ottavo posto. Alice Siffredi si guadagna un ottima quarta piazza tra le Esordienti II anno.

Passiamo all’attività strada. Gli Esordienti II Anno (14 anni) hanno corso a Villanova Monferrato al memorial Pederzolli. Complimenti a Simone Alassio che tenta una lunga fuga, ma viene raggiunto all’ultimo giro. Bravo Alessio Fordano che ottiene il quindicesimo posto. Un plauso anche a Simone Alassio, Wellington Bianchino, e Matteo Mistrali che arrivano nel gruppo di testa. Sfortunata Matilde Mistrali che cade senza riportare, fortunatamente, ferite particolari.

È per finire pochi Giovanissimi impegnati a Campo Ligure (Ge) per tenere alti i colori della Rusty Bike alla ventiquattresima edizione del trofeo comune. Anello cittadino di 800 metri da ripetersi più volte. Ovviamente tra le G2 (8 anni) sul gradino più alto del podio sale l’insaziabile Elisabetta Ricciardi. Nei G5 (11 anni) fanno la gara i nostri bravissimi Santiago Moretto che arriva al traguardo vittorioso, e Matteo Belgrano che porta a casa un brillante terzo posto. Nei G6 (12 anni), infine, bella gara di Christian Alassio che arriva quinto, con Simone Ranise ottavo.