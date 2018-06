Ospedaletti, un programma “per tutti”: ecco il calendario manifestazioni estive

ore 20.00 Piazzette del centro storico





49^ “Sagra du Pignurin pan e vin” (in caso di maltempo domenica 5) consumazione a pagamento distribuzione pesce in piazze Sant’Erasmo e San Giovanni – Musica in Piazza IV Novembre con il gruppo musicale “Rita e gli Evergreen” e in Via XX Settembre con “Miky DJ” (consumazioni a pagamento)