Ordo Sancti Sepulchri dei Cavalieri Bianchi di Seborga: “Siamo un’associazione non riconosciuta”

Seborga. Diego Beltruti di San Biagio Maestro Generale dell’Ordine scrive: “A seguito di nostri recenti comunicati, volti a fare chiarezza sulla natura giuridica dell’“Ordo Sancti Sepulchri dei Cavalieri Bianchi di Seborga”, e cioè se questo sia un Ordine, una Confraternita oppure una Associazione, lo stesso ha precisato formalmente che tale organizzazione è una “associazione non riconosciuta” con sede a Bergamo e che la stessa non rilascia titoli.

Finalmente un po’ di chiarezza da Seborga. Dopo diversi articoli comparsi su facebook, alcune interviste effettuate su reti televisive locali (Imperia TV e Telegranda) e facilmente reperibili su You Tube concesse dal nostro Maestro Generale dr. Diego Beltrutti di San Biagio, l’associazione bergamasca presieduta dal dott. Guerra e avente come acronimo O.S.S.C.B.S. ha confermato di essersi costituita recentemente con atto notarile in quel di Bergamo”.