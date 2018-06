Ordine avvocati Imperia: “Solidarietà nei confronti della collega Elena Pezzetta”

Imperia. Il Consiglio, venuto a conoscenza del vile agguato perpetrato dal noto Garibizzo Nadhir nei confronti della collega Elena Pezzetta e dei suoi familiari, che fa seguito a numerosi comportamenti illeciti già da tempo debitamente segnalati alle autorità competenti in danno di avvocati iscritti a questo Foro, esprime vicinanza e solidarietà alla collega Elena Pezzetta ed intende svolgere a pieno la sua funzione di tutela degli iscritti e dell’Ordine ed in particolare manifesta l’intenzione di procedere contro il suddetto Garibizzo anche a mezzo di costituzione di parte civile nel procedimento che verrà instaurato a suo carico.

Manda alla segreteria per la diffusione della presente delibera tramite il sito istituzionale, un comunicato stampa e la consegna di copia alle autorità procedenti.