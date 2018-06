Sanremo. Prende il via la “Stagione Estiva”2018 dell’Orchestra Sinfonica della Città dei Fiori e della musica, che partirà il prossimo mese di luglio e che sarà riproposta nella suggestiva “location” del Parco di Villa Ormond a Sanremo: luogo che lo scorso anno ha riscosso un notevolissimo successo e gradimento da parte del pubblico, intervenuto sempre numeroso ed in molti casi facendo il tutto esaurito.

Il Direttore Artistico e Stabile della Fondazione – Maestro Giancarlo De Lorenzo – ha deciso di riproporre anche quest’anno un programma variegato dal punto di vista delle scelte musicali e sempre di alto livello, rimanendosulla tracciadi quanto avvenuto nel corsodell’estate 2017.

Il calendario definitivo – che comprende anche alcuni concerti fuori sede-spazia fra vari generi musicali, con l’intento di andare incontro ad un pubblico trasversale, composto da coloro che trascorrono le vacanze estive nella città dei fiori e dai residenti, più avvezzi alla musica classica.

I concerti “sanremesi” saranno alternati da altre tappe in trasferta: Parma, Ivrea, Varazze, Savona ed Arma di Taggia – fra le località già confermate – oltre alla possibilità di una data nella vicina Francia.

“Con questo programma continuiamo nel solco dellaricerca della più alta qualità artistica, condividendo le scelte fatte dal Direttore Artistico e anche sono sicuro che sarà nuovamente un successo di pubblico.- Afferma il Presidente della Fondazione Maurizio Caridi-Con il C.d.A. rinnovato e l’ingresso del nuovo Consigliere, Livio Emanueli, siamo già all’opera per proseguire i programmi della Fondazione già impostati, aumentare le entrate provenienti dall’attività concertistica della Sinfonica e sostenere lo sviluppo di Area Sanremo, che è già iniziata con l’Area Sanremo Tour 2018”.

Orgoglio anche da parte del Sindaco Alberto Biancheri: “Con grande piacere presentiamo la Stagione Estiva 2018 della Fondazione Orchestra Sinfonica, che rappresenta una parte importante della nostra programmazione. Invito quindi i residenti ed i turisti a continuare a seguire con calore ed attenzione i diversi appuntamenti proposti nello splendido scenario del Parco di Villa Ormond, che si è già confermata location ideale per questo tipo di eventi. A margine di tutto questo desidererei dedicare questa Stagione Estiva alla memoria del compianto Consigliere Comunale Francesco Prevosto, che tanto ha fatto per sostenere la nostra orchestra”.

Il via alla Stagione Estiva a Villa Ormondè per giovedì12 luglio, ma già sabato 30 giugno è prevista una trasferta a Savona in occasione della Finale di un Concorso di Composizione. L’ultimo appuntamento di agosto, invece, si terrà – per motivi di acustica legati alla tipologia di concerto – al Teatro dell’Opera del Casinò Municipale.

I prezzi: intero, 12 €; ridotto over 65,8 €; ridotto (abbonati stagione 2017/18 e famiglie), 6 €; bambini (fino a 10 anni), 3 €.I bigliettisono acquistabili sul sito della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo (www.sinfonicasanremo.it) o direttamente al botteghino del Parco di Villa Ormonda partire da un’ora prima del concerto.

Ma ecco il calendario completo:

Giovedì 12 luglio – Parco di Villa Ormond a Sanremo, ore 21.30

“Otto Stagioni”

Direttore: Lorenzo Passerini

Violino: Francesco Manara

Musiche di Antonio Vivaldi edAstor Piazzolla

Giovedì 26 luglio – Parco di Villa Ormond a Sanremo, ore 21.30

“Dal Musical ai giorni nostri”

Direttore: Giancarlo De Lorenzo

Vocalist: Silvia Aprile

Giovedì 2 agosto – Parco di Villa Ormond a Sanremo, ore 21.30

“Walt Disney, parte seconda”

Direttore: Marco Severi

Vocalist: Alice Caioli (Vincitrice Area Sanremo 2017)

Giovedì 9 agosto – Parco di Villa Ormond a Sanremo, ore 21.30

1° parte – “Omaggio al Bandoneon”

2° parte – “E’ arrivato Zampanò” di Vincenzo Anselmi, Suite su temi cinematografici di Nino Rota

Direttore: Vito Clemente

Solisti: Marco Gemelli e Giancarlo Palena

Lunedì 13 agosto – Parco di Villa Ormond a Sanremo, ore 21.30

“Dedicato a Mina”

Direttore: Roberto Molinelli

Soprano: Gabriella Costa

Band: “Zero Crossing Band”

Attori: Giulia Bellucci, Fabrizio Bartolucci, Claudio Salvi

Giovedì 23 agosto – Teatro dell’Opera del Casinò Municipale di Sanremo, ore 21.30

Concerto dei Finalisti del “Concorso Lirico Internazionale Anita Cerquetti”

Direttore: Alfredo Sorichetti

Soprano: Brigitte Canins

Tenore: Valerio Borgioni

Baritono: JeongHyeokSeo