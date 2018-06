Arma di Taggia. E’ stato arrestato oggi, subito dopo esser stato dimesso dall’ospedale Borea di Sanremo, Adriano Astegiano: il 62enne di Limone Piemonte, domiciliato a Sanremo, che ha travolto l’Ape Piaggio su cui viaggiava Massimiliano “Spillo” Anfossi, uccidendolo sul colpo. L’accusa è di omicidio stradale.

L’incidente la scorsa notte. L’uomo, a bordo di una Fiat Sedici, ha allacciato contromano la bretella di collegamento tra l’Aurelia e il ponte sul torrente Argentina.

Il 62enne si era messo alla guida con un tasso alcolemico di 2 grammi per litro (contro un limite di 0,5 g/L previsto dalla legge). Questo il motivo per cui i carabinieri lo hanno arrestato per omicidio stradale. L’uomo si trova agli arresti domiciliari.