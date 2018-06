Ex residenza del re del Belgio e dei fondatori del marchio Grand Marnier, la villa Les Cèdres a Saint-Jean-Cap-Ferrat è la più cara del mondo. Il gruppo Campari-Cinzano la vende per 350 milioni di euro. Ma secondo Nice Matin, ci sono altre tre dimore in Costa Azzurra dal costo iperbolico.

Leggi anche ultralusso La villa più costosa del mondo si trova in Costa Azzurra ed è in vendita

LA VILLA LEOPOLDA A VILLEFRANCHE-SUR-MER

Doveva essere venduta a 370 milioni di euro nel 2008 al miliardario russo Mikhail Prokhprov, prima che si ritirasse all’ultimo momento e depositasse 39 milioni di euro in risarcimento alla vedova di Edmond Safa, Lily.Se fosse stata venduta avrebbe preso il posto della villa Les Cedres nella classifica delle ville più costose.

di 5 Galleria fotografica Oltre la villa più cara del mondo in Costa Azzurra ci sono tre dimore che insieme valgono quasi un miliardo di euro









LA TORRE ODÉON A MONACO

Questo attico che culmina a 170 metri all’ultimo piano della torre Odeon è stimato in 300 milioni di euro. E’ ampio 3.300m² con viste uniche sul Mediterraneo, da Monaco alla costa italiana.

PALAIS BULLE A THÉOULE-SUR-MER

Questo luogo rivoluzionario e sinuoso è stato progettato dall’architetto ungherese Antti Lovag. Una bella follia architettonica di 1.200 m² che offre una vista a 360 ° sulla baia di Cannes. Composto da oltre mille oblò, è l’ex proprietà dello stilista Pierre Cardin è in vendita per 200 milioni di euro.