Nuovo organigramma nel Ventimiglia Calcio, Fabio Luccisano allena gli allievi 2003 e la juniores provinciale

Ventimiglia. Squadre giovanili, il Ventimiglia Calcio dà il via al nuovo organigramma 2018-19. Prima decisione importante: Fabio Luccisano, già coach in Eccellenza con i granata, allenerà gli allievi 2003 e la juniores provinciale.

Cominciamo dagli allievi. L’ex mister della prima squadra si occuperà dei ragazzi 2003, come nella scorsa stagione: conferma anche per il suo vice Vincenzo Plateroti. In autunno gli allievi debutteranno nella fase provinciale con l’obiettivo di qualificarsi per il torneo regionale.

Ma a Luccisano è stata affidata anche la juniores nel campionato provinciale, categoria notoriamente non facile per tutte le società. Collaborerà con lui Vincenzo Giglio. Lo scorso anno la juniores era seguita da mister Caverzan, con risultati altalenanti.

Ex giocatore e tecnico di Sant’Ampelio e Camporosso, nel suo curriculum di allenatore Luccisano ha anche il ritorno in Eccellenza (2014) della società granata.