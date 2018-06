Nuovo edificio scolastico a Ventimiglia Alta, approvato progetto da 4.500.000 euro

Ventimiglia. Procedono spedite le pratiche per avviare la costruzione del nuovo edificio scolastico nella Città Alta. Quello che andrà a sostituire le scuole elementari e medie “Cavour” di via Lascaris, chiuso nel marzo scorso perché inagibile e in seguito sgomberato da personale e studenti: “In attesa di eseguire gli interventi indispensabili per il suo utilizzo in normali condizioni di sicurezza” si legge in un’ordinanza del sindaco Enrico Ioculano.

La Giunta comunale , ha scelto, come luogo dove sorgerà il nuovo plesso, l’area giardino delle Suore dell’Orto, nelle adiacenze dell’asilo Regina Margherita.

Adesso c’è una delibera di Giunta che approva il progetto di fattibilità tecnico – economica redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito dell’architetto Andrea Folli, con studio a Bordighera. Il costo totale delle opere approvate è di 4.500.000 euro.