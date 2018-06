Imperia. Strepitoso risultato per le giovani atlete della NSC Volley Imperia Under 12 alle Finali Nazionali C.S.I. di Cesenatico. Conclusa la fase a gironi, le ragazze, guidate dagli splendidi coach Raffaele Sini e Carlotta Silvestri, si qualificano alle Final Four dove verrà incoronata la squadra Campione d’Italia.

Una splendida esperienza di crescita individuale e collettiva che si sta trasformando in un importante risultato sportivo per tutta la nostra regione. “Complimenti a tutte e un forte incoraggiamento per quest’ultimo sprint che, comunque vada, è già un trionfo” – dice l’NSC Volley Imperia.

Ecco l’elenco di tutte le beniamine:

• Viola Basso (15)

• Beatrice Borelli (21)

• Giulia Chiaravalli (38)

• Benedetta Coppa (16)

• Martina Cordella (9)

• Cristina Dematteis (19)

• Laura Gonella (63)

• Luisa Passino (57)

• Altea Patrucco (8)

• Alice Piccione (4)

• Eleonora Sini (2)