Ventimiglia. Giochi, musica live, shopping, dj set, spettacolo e divertimento. Il 30 giugno, dalle 19 alle 3 del mattino, la città di confine ospiterà la “Notte bianca” organizzata per la prima volta con Confcommercio come partner del Comune.

“Con questo evento, ormai convalidato, si aprirà la stagione estiva ventimigliese”, ha detto Riccardo Caboni, collaboratore del sindaco Ioculano nel settore delle “Manifestazioni e Cultura”, “Sarà un momento di festa che coinvolgerà l’intera cittadinanza”.

Quest’anno la “Notte Bianca” non avrà un tema preciso: sarà invece dato grande spazio alla musica con band locali di successo che proporranno musica per tutti i gusti con i “Mercenari”, “Feeling Good”, “Balding Chicks”, “Sacco e Vanezetti Dj set”, “Papé matti Dj set”, “Dj Jacopo”, “Dj Doc”, “The running birds”, “Blenda Blues Band”, “I nuovi solidi”, i “Playrace” e “The full optional band”.

“Il nostro obiettivo? Coinvolgere le famiglie, proponendo giochi, spettacoli e musica per tutti”: ha dichiarato Gianluca Berlusconi, presidente Confcommercio e commissario di Ventimiglia. Per la prima volta sarà Confcommercio e non l’associazione Ventimiglia Viva ad essere partner del Comune per l’organizzazione dell’evento. Questo per far sì che i visitatori possano approfittare della chiusura di numerose strade per lo shopping serale, in un momento di svago, divertimento e allegria: in totale relax, insomma.

“Ventimiglia Viva aveva proposto una seconda notte bianca il 14 luglio, ma per evitare di disperdere il pubblico organizzando due eventi simili e per la paura di creare un intasamento di traffico per la concomitante festa nazionale in Francia, abbiamo deciso di avere una sola Notte Bianca”, ha spiegato Caboni, “Abbiamo messo in contatto Confcommercio con Ventimiglia Viva, che ha poi però deciso di non partecipare all’organizzazione dell’evento. Per noi sarebbe stato bellissimo creare una sinergia con l’associazione che negli anni passati si è occupata della Notte Bianca: speriamo che, il 30 giungo, partecipino come visitatori e che si possa collaborare per progetti futuri nei prossimi anni”.

Alla serata sarà presente l’associazione Albintimilium per lo scambio di libri e per la promozione delle loro tante attività sul territorio. Per i più piccoli saranno allestiti i gonfiabili in via Ruffini, mentre in via Cavour saranno presenti un truccabimbi e l’animazione circense di Iannà Tampé che incanterà il pubblico anche con uno spettacolo di giocoleria infuocata.

La zona pedonale prevede la chiusura di via Roma (da banca Unicredit fino all’incrocio con via Ruffini), via Cavour (nel tratto compreso tra le farmacie Morel e Quaglia), via Ruffini, via Mazzini, via Matteotti, un tratto di via Repubblica e via Hanbury (dove è già presente un’isola pedonale).