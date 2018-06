Non solo a Ventimiglia, tendopoli di migranti spunta a Nizza sulla piana del Var

Nizza. Non solo Ventimiglia ha a che fare con l’emergenza migranti. Anche la vicina Costa Azzurra, pur con la politica francese delle frontiere chiuse, deve fare i conti con l’afflusso di migranti. Ieri sera infatti, è spuntato un accampamento (non autorizzato) di rifugiati nella piana del fiume Var.

Nelle ultime ore, secondo quanto riporta Nice Matin dei migranti hanno piantato una ventina di tende vicino allo stadio di Arboras e al Boulevard du Mercantour.

Il sindaco Chritian Estrosi ha dichiarato al quanti diano nizzardo: “Di aver intrapreso un’azione legale per ottenere l’evacuazione delle persone, sarebbero dei rifugiati, che si sono riunite in questo sito”.

Da parte sua, il deputato Eric Ciotti ha sottolineato, in una nota, che non poteva: “Concepire che le autorità pubbliche permettessero di creare un nuovo bivacco improvvisato nel territorio di Nizza senza reagire”.