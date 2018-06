“NO DUCATI nO PARTY Club di Ventimiglia” organizza il 10° raduno motociclistico

Ventimiglia. Domenica prossima, il 24 giugno, si svolgerà il consueto raduno motociclistico “aperto a tutte le moto” organizzato dal “nO DUCATI nO PARTY Club di Ventimiglia”.

L’appuntamento giunto alla sua 10° edizione riscuote un grande successo attirando nella città di confine numerosi appassionati delle rosse di Borgo Panigale da tutta la Liguria, dal vicino Piemonte e dai cugini d’oltralpe. Il raduno è aperto a tutti i motociclisti, possessori di Ducati e di altre marche.

Il Motogiro quest’anno partirà da Ventimiglia, Lungomare dal Resentello per poi snodarsi su un percorso tutto

nell’entroterra, fino ad arrivare a Montecarlo sul porto ove i partecipanti della manifestazione saranno ospitati

dal Motoclub Monegasco (sosta con spuntino e Premaizione Moto Regina).

Programma del 10° raduno:

ore 8.15 apertura iscrizioni e colazione – Ventimiglia Lungomare – Resentello

ore 10.15 partenza percorso turistico

ore 11.30 Montecarlo porto (presso Motoclub Monegasco elezione Moto Regina

ore 13.00 Pranzo presso ristorante “U Gentile” Rocchetta Nervina (Dolceacqua) con divertimento e Musica

dal Vivo

A seguire, premiazioni: (Centauro e Centauressa più giovani – Pilota veterano – Motociclista proveniente da

più lontano), lotteria e Sorpresa finale per il 10° Anniversario del nO DUCATI nO PARTY DOC.

Il club nO DUCATI nO PARTY “Ventimiglia” è stato fondato 10 anni fa da Carlo De Angeli, il suo presidente e

conta circa 100 iscritti i quali si incontrano periodicamente e aderiscono ad altri raduni motociclistici portando

in giro i colori del marchio delle rosse di Borgo Panigale, il club organizza annualmente varie manifestazioni di

carattere sociale e benefico, tra cui la più importante, il moto-incontro “Desmo Owners Club” ufficializzato

dalla Ducati stessa che quest’anno è previsto per domenica prossima 24 giugno.

La locandina: Vol. Ducati 2018