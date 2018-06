“Nizza non è Lampedusa”: il sindaco Estrosi si rifiuta di accogliere le barche dei migranti

Nizza. Non cambia la rigida posizione francese sull’accoglienza. Invitato da Jean-Jacques Bourdin martedì mattina su RMC e BFMTV, il sindaco Christian Estrosi ha spiegato che si sarebbe opposto all’apertura del porto di per ospitare le barche dei rifugiati.

“Nizza non è Lampedusa e Parigi non è Roma”: così il primo cittadino nizzardo – secondo quanto riporta Nice Matin – ha giustificato il suo sostegno al governo sulla questione dell’ospitare i rifugiati.

“Approvo la posizione francese di non ospitare l’Aquarius”, ha detto aggiunto Estrosi. “Le barche sono alla ricerca di un porto, potrebbe essere quello di Nizza?“, ha chiesto il giornalista. “Mai” ha risposto l’interpellato. E per chiarire: “Non spetta a me decidere, ma dirò allo stato che non le voglio, non più a Nizza che a Marsiglia o altrove”.