Nizza, il 28 giugno all’Allianz Riviera amichevole di lusso Chelsea vs Inter

Nizza. Buone notizie per i supporter neroazzurri della nostra provincia. Potranno infatti togliersi la fame di calcio d’elite, non soddisfatta dai Mondiali ai quali non partecipa l’Italia, tifando per l’Inter all’Allianz Riviera, il 28 luglio prossimo.

L’amichevole di lusso vedrà contrapposta la compagine meneghina ai londinesi del Chelsea,