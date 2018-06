Nababbo Sail si occupa di escursioni giornaliere e aperitivi al tramonto nel golfo di Sanremo in barca a vela e a Monaco su yacht a motore.

L’imbarco è a persona con la possibilità di prendere le barche della flotta anche in esclusiva per vivere un’esperienza da veri “nababbi”! Si possono organizzare occasioni speciali come matrimoni, addii al celibato o nubilato, riconferme di promesse di matrimonio, compleanni, anniversari, cene romantiche e tanto altro.

Come ogni anno, in occasione della Giraglia Rolex Cup, Nababbo Sail organizza la cena in rada con fuochi d’artificio questo venerdì 8 giugno. Il programma prevede l’uscita alle 19:30 dal porto, ci si dirige poi in una bella baia dove verrà servito l’aperitivo al tramonto seguito dalla cena a base di pesce ammirando i meravigliosi fuochi d’artificio con le luci della città sullo sfondo. Una volta terminati i fuochi, iniziano a uscire le barche che partecipano alla regata e si assiste al brivido della partenza seguendo poi le barche fino a Capo Nero. Il rientro è previsto intorno alle 00:30.

Un appuntamento annuale da non perdere!

Per info e prenotazioni chiamare il numero 3404901661 o email a info@nababbosail.com