Taggia. Martedì 3 luglio riparte la stagione di eventi del Lido Idelmery. Ad annunciarlo, il titolare Mauro Gambino e il direttore artistico Simone Caridi, questo pomeriggio ospiti a R24 Radio.

Durante la diretta di Renzo Balbo, Gambino e Caridi hanno presentato evento per evento l’estate della spiaggia sul lungomare di Arma di Taggia che nel motto “La cultura fa turismo” vedrà protagonisti la musica, il cabaret e il cinema. Quindi: la V edizione del “Music on the beach”, la II del “Cabaret under the moon” e la III del Festival internazionale di cortometraggi “Il corto in spiaggia”.

Ma ecco il calendario degli appuntamenti:

“MUSIC ON THE BEACH”. La musica quest’anno troverà spazio tutti i martedì di luglio e agosto. Si inizia il 3 luglio, a partire dalle 21.30, con la band imperiese dei Black Beat Soul band che farà emozionare il dance floor con i ritmi energici e sensuali del blues, del funky e del soul.

Ma tanti altri saranno i generi e gli ospiti di questa rassegna musicale che spazierà tra stili differenti e vedrà la combinazione di musica e teatro con un’apertura straordinaria su poeti e musicisti del passato.

Nel dettaglio, la musica classica sarà al centro del ciclo “Music on the beach” con il concerto di pianoforte in riva al mare del Maestro Giorgio Revelli. Spazio alla frizzantezza della band genovese Luke & the Lion, invece, il 17 luglio, che, con il tributo del Gruppo Ensemble lascerà poi il passo alla poesia di Alda Merini il giorno 24 e alle note di Frank Sinatra il 31.

Agosto inizierà con la musica d’autore di Paolo Ballardini, che proporrà brani tratti dal suo nuovo album, e proseguirà con un omaggio a De Andrè curato da Alberto Napolitano detto Napo. Poi, il gradito ritorno degli Alibi di Fulmine e il loro richiamo allo swing noir degli anni 40/50 nonché alla spy music e ai film di genere.

Infine, un ospite d’eccezione, Gian Piero Alloisio, cantautore e autore per indimenticate voci della musica italiana, come Guccini e Gaber che era solito definirlo “il mio amico Gian Piero”. E al riguardo, a quindici anni dalla scomparsa dell’inventore del teatro-canzone, Alloisio ricambierà l’affettuoso omaggio con un tributo speciale tratto dal suo libro “ Il mio amico Giorgio Gaber”.

“CABARET UNDER THE MOON”. Anche il cabaret sarà protagonista dell’estate del Lido Idelmery con la II edizione del “Cabaret under the moon” che, con la direzione artistica di Paolo Fittipaldi, tutte le domeniche di luglio e agosto porterà in spiaggia cabarettisti e stand upper delle scuole milanesi e genovesi.

Si assisterà poi alla comicità pungente di Davide Fabbrocino, Laura Formenti e Simone Rapetti che stimoleranno la riflessione sull’Italia della televisione e di tutti i giorni.

Nell’occasione, non mancheranno la magia irriverente di Claudio Cirasola con il suo “ Magic wow” e la poesia di Marco Arena con lo spettacolo “Il bambino perfetto”.

“IL CORTO IN SPIAGGIA”. Il cinema quest’anno torna con due appuntamenti. Per “ Aspettando ‘Il corto in spiaggia’ ”, sarà ospite del Lido Idelmery il doppiatore e imitatore Alberto Pagnotta, che porterà il pubblico tra personaggi d’animazione quali i Simpson o Winnie the Pooh.

Il 26 agosto si aprirà invece la III rassegna de “Il corto in spiaggia”: rassegna di corti internazionali diretta da Simone Caridi che vedrà la proiezione e la premiazione dei corti finalisti dell’edizione 2018.

E ancora laboratori musicali e creativi per i più piccoli e altre sorprese vi aspettano al Lido Idelmery per una stagione emozionante e coinvolgente.

Quindi tutti pronti, si parte il 3 luglio alle 21.30. Ingresso libero.

Per ulteriori informazioni vai su http://www.idelmery.it/ o la pagina Facebook https://www.facebook.com/lidoidelmery/