Taggia. Prende il via martedi 10 luglio l’8° stagione del Festival internazionale di musica classica Appunti Sonori ideato dal centro culturale Tabiese sotto la direzione artistica del Maestro Giorgio Revelli ed in collaborazione con il Comune di Taggia grazie al coordinamento del Presidente del Consiglio Comunale con delega alla cultura Laura Cane.

II Festival Internazlonale di musica classica Appunti Sonori nasce dalla precisa volonta del centro culturale Tabiese di creare una offerta culturale per gli abitanti del territorio, ma anche per il numeroso pubblico turistico che anima i nostri luoghi durante il periodo estivo. L’obiettivo è quello di favorire un nuovo messaggio all’ascolto deIla musica classica, l’associazione ha realizzato un palinsesto capace di mettere aI centro i concerti, la musica classica e l’ascolto attivo, ma anche capace di portare il turista e gli abitanti del comune di Taggia a godere dalle 19 della sera del concerto di un pacchetto formato da ristorantl convenzionati con menù e prezzi aggevolati per gli aderenti alla serata, ambientazloni in costumi d’epoca organizzato dai Rioni e concerto di musica classica.

Spiega Laura Cane: “Aiutare le attività commerciali del borgo è una delle priorità dell’iniziativa, una sfida che negli anni passati ha dato già molti frutti e alla quale tutti noi dobbiamo lavorare perché diventi sempre più una proposta conosciuta e vissuta. Inoltre l’iniziativa voluta dal Centro Culturale Tabiese è molto concentrata anche sulla collaborazione tanto da aver saputo coinvolgere negli anni i Rioni Tabiese che, con la grande volontà ed il prezioso lavoro degli abitanti creano ambientazioni in costume d’epoca che raccontano la storia del Rione ospitante il concerto“.

Dalla stagione 2015 inoltre i concerti e la ambientazoni in costume si sono spostate anche in spiaggia. Grazie al successo di pubblico ottenuto durante le edizioni precedenti alcune spiagge dello splendido litorale armese hanno voluto stringere una importante collaborazione al fine di portare gli eventi anche sul litorale e favorire il turismo culturale, vera realta futura del nostro territorio.

Per info: www.appuntisonori.it, email appuntisonori@gmail.com.

Di seguito nel dettagio il programma di questa stagione:

Dal 10 luglio al 2 agosto

Organizzazione: direzione artistica Giorgio Revelli

Numero concerti: 4 concerti a Taggia – 2 concerti ad Arma di Taggia

Stabilimentl Balneari aderenti: Idelmery e Germana

Rioni Partecipanti:

I Rioni che per il 2018 potranno garantire la loro partecipazione, coordinati dal Comitato Festeggiamenti di San Benedetto Revelli assicurano ambientazioni recitate in costumi d’epoca: Rione San Dalmazzo, Rione Pozzo.

Programma delle date: martedì 10 luglio alle 21:

Stabilimento ldelmery (Arma di Taggia), concerto di improvvisazioni pianistiche dal titolo “Il pubblico suggerisce il mare”

Pianoforte: Giorgio Revelli

Lunedì 16 luglio 2018 alle 21: giardini di Villa Boselli (Arma di Taggia)

concerto di marimba e pianoforte

marimba: Andrea Olivero

pianoforte: Massimo Dal Pra

Mercoledì 18 luglio 2018 alle 21:

Castello medievale – Taggia concerto per 8 trombe

Trombe: Giovanni Vello. Stefano Boz. Emanuele De Marchi. Tiziano Fingolo, Marco Nonis. Lorenzo Geremia, Giulio Battiston, Fabrizio Delle Vedove

Martedì 24 luglio 2018 alle 21 stabilimento Germana Arma di Taggia concerto per flauto e fagotto, fIauto: Simone De Franceschi, violino: Vittorio De Franceschi, fagotto: Renzo De Franceschi.

Mercoledì 25 luglio alle 21:

Ex Convento di Santa Teresa Taggia ambientazioni in costumi d’epoca a cura del rione San Dalmazzo

Concerto di chitarra

Chitarra: Hugo Acosta (Messico) – Wilfried Kellner

Mercoledì 1 agosto 2018 alle 21

Piazza Gastaldi Taggia

Ambientazioni in costume d’epoca a cura del rione San Dalmazzo Concerto per 4 clarinetti del Mademi quartett.

Clarinetti: Silvia Manfredi, Eleonra De Lapi, Giulia Magnanego, Lorenzo Tedoni.