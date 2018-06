Monesi Young torna sul Torrente Argentina con lo Streambed Trekking

Imperia. Lo Streambed Trekking, un’idea dell’Associazione ‘Verso l’Origine’, è un’attività originale, che coniuga la voglia di fare sport con il desiderio di immergersi, letteralmente, nella natura.

Nata in Valle Argentina, una delle valli più belle e caratteristiche del ponente ligure, questa attività consiste nel “camminare dentro al letto del torrente” restando comunque nel suo greto e quanto più possibile in acqua. Diversamente da altre discipline analoghe come il Canyoning la sua caratteristica è quella di risalire e non di seguire il corso della corrente, inventandosi il proprio percorso o sentiero, tracciato nel corso dei secoli dalla natura.

Il 23 giugno si terrà una divertentissima escursione camminando nel torrente e giocando nelle cascatelle in un vero e proprio parco divertimenti naturale, un modo alternativo per conoscere i luoghi, entrando in sintonia con l’ambiente e vivendolo “in profondità” … questo è lo Streambed Trekking.

L’itinerario proposto non è impegnativo come dislivello, tuttavia vincere l’attrito della corrente, risalire balzi e cascatelle o aggirare ostacoli comporterà un certo dispendio energetico.

Per partecipare allo Streambed Trekking è obbligatorio saper nuotare.

SCHEDA TECNICA

Risalita del torrente

Lunghezza: 2,3 km ca.

Tempi – 5.00 ore ca. (comprese soste e merenda)

Difficoltà: Escursionistica – bollino blu MY

DATI LOGISTICI

Ore 9:00 – Imperia Oneglia/parcheggio Agnesi/compattamento auto

Ore 9:30 – Ritrovo stazione FS Taggia

Ore 10:00 – Inizio escursione

INFO e PRENOTAZIONI

Mara Pedrazzi

Guida Ambientale Escursionistica

Cellulare e WhatsApp – 333 5824314