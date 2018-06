Migranti, Di Muro (Lega): “Ventimiglia tappo d’Italia. Lì l’Europa è morta”

“Ventimiglia, un tempo conosciuta per le sue bellezze, oggi è diventata il tappo d’Italia e la frontiera più calda d’Europa. Per questo, alla vigilia di questo consiglio europeo, chiedo che l’Europa dimostri di esistere perché a Ventimiglia l’Europa è morta. Porto in aula l’urlo di dolore di tanti ventimigliesi inascoltati che soffrono le conseguenze di una presenza sul territorio di centinaia e centinaia di immigrati.

La mia città è stanca, arrabbiata e sta pagando un prezzo che non si merita, con problemi all’ordine del giorno: accampamenti abusivi, minacce, insulti, atti osceni in luogo pubblico e perfino sassaiole contro le finestre di casa. Oggi, grazie al ministro dell’interno Salvini, l’Europa sta capendo che il problema immigrazione è una questione internazionale.

Siamo ottimisti perché finalmente nell’agenda europea la gestione dei flussi migratori è diventata una priorità da affrontare, grazie ad un governo che ha fatto rialzare la testa al nostro Paese”. Così il deputato della Lega Flavio Di Muro intervenendo in aula alla Camera dopo l’informativa del premier Giuseppe Conte in vista del consiglio Ue di domani e dopodomani.