Michele Casano e Paolo Bozzano, giovani promesse della vela: dallo Yacht Club Imperia agli europei in Portogallo

Imperia. Grande soddisfazione per lo Yacht Club Imperia: il giovane equipaggio della classe 4’20 formato da Michele Casano, 15 anni, prodiere, e Paolo Bozzano, 16 anni, timoniere, ha passato le selezioni al trofeo nazionale Uniqua di Senigallia e a luglio sarà in Portogallo per gli europei juniores under 17.

Da due anni nel team, Michele e Paolo, entrambi studenti dell’istituto nautico di Imperia, sono due giovani promesse della vela.

Sono in corso le attività estive dello YCI con corsi di vela optimist per bambini, tutti i giorni mattina o pomeriggio con istruttori qualificati. Al via anche il “Blue water summer camp” con attività veliche ed educazione ambientale per bambini fino agli 11 anni.