Mercato ittico di Ventimiglia tutto da rifare, approvato progetto da 134.000 euro

Ventimiglia. Ristrutturazione in vista per una parte del Mercato Coperto di Via della Repubblica. E più precisamente per quella porzione del plesso (proprietà della Società Civitas) che ospita il mercato ittico. I lavori di adeguamento ai quali quest’ultimo deve essere sottoposto sono urgenti. E a dirlo è soprattutto il dipartimento di prevenzione della ASL 1 Imperiese che, a seguito di sopralluoghi di fine anno scorso, evidenzia una serie di carenze ed inadeguatezze dei locali della Pescheria. Con una recente determina è stato approvato, dalla Giunta comunale, il progetto esecutivo per i lavori di adeguamento.

Queste sono le opere che verranno eseguite, secondo una relazione stilata dai tecnici comunali: “Adeguamento e ristrutturazione del locale adibito a mercato ittico e la realizzazione di nuovi vani all’interno da destinare a spogliatoi e a servi igienici. I nuovi spogliatoi e servizi igienici avranno dimensioni in pianta pari a mt. 7,0×2,6 e verrà ubicato in adiacenza alla parete ovest in modo da poter usufruire di una delle aperture presenti detta parete. Il locale che ha una superficie netta complessiva di mq. 18,2 sarà cosi dotato di una finestratura di dimensioni mt.2,45×1,5 di superficie pari a mq. 3,6 con una percentuale di aeroilluminazione naturale conforme alla normativa (> di 1/8 della superficie del locale servizi., E’ previsto il rifacimento completo della pavimentazione del locale, dei rivestimenti, e degli impianti di raccolta e scarico delle acque di lavaggio. I banchi espositori esistenti saranno adeguati mediante la dotazione di appositi vetri schermati frontali e laterali. Nell’ambito dei lavori è stata prevista anche la completa ritinteggiatura delle pareti e dei soffitti dell’intero locale di vendita. Il nuovo locale sarà dotato di impianto elettrico e di illuminazione realizzato completamente sotto traccia che sarà certificato dalla ditta esecutrice dei lavori in conformità al DM 37/2008 e sarà altresì adeguato quello esistente”.



Il costo totale dei lavori di ristrutturazione è di 134mila euro.