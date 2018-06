Mentone. In occasione del week-end ( 1-3 giugno) dedicato all’Europa dei Giardini, è stato presentato negli storici Giardini Serre de la Madone di Mentone ( 74 Val de Gorbio), sabato 2 giugno, il libro intitolato “Un Jardin amoureux” scritto a due mani: Gilles Montelatici animatore culturale e Franck Brizzi fotografo e pittore.

Il libro è suddiviso in 21 capitoli e in 21 scene, ripropone miti e leggende sul tema dell’amore a non solo, da Orfeo ed

Euridice a Dante e Beatrice, da Narciso a Romeo e Giulietta. I residenti e turisti possono ammirare le foto contenute nel libro all’interno della Palazzina dei Giardini edificati negli anni ’20 per iniziativa del mecenate Lawrence Johnston (1871-1958) sino al 29 luglio dal martedì alla domenica nell’orario 10-18.

Molto partecipato il “vernissage” dell’esposizione assieme agli autori, l’Assessore alla Cultura M.me Martine Caserio ed il Presidente dell’Associazione Europea “Amici della Francia”.