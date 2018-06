Mentone. Le immagini sono di quelle che impressionano. In un video amatoriale, postato ieri da un utente Facebook francese di origine araba si vede un arresto, operato dalla polizia municipale della Città dei Limoni, che definire violento è riduttivo. Dalle immagini si vedono almeno quattro agenti (uomini e donnne) procedere al fermo di un’auto con una giovane donna a bordo. Quest’ultima sembra opporre una certa resistenza, ma chi sta filmato dice agli agenti che quella ragazza “ha dei problemi di salute” e che è “handicappata”. Poi urla di lasciarla e scoppia in lacrime. Effettivamente dal video che vi proponiamo si vedono i poliziotti prendere per il collo la fermata, gettarla a terra e cercare di ammanettarla. Il tutto con una veemenza ed una brutalità che fa quasi dubitare che le immagini non siano un “fake”.

Ma così non è. Ed è proprio una fonte interna alla polizia municipale mentonese a scrivere sul social quanto segue (tradotto dal francese): “La polizia municipale di Mentone ha visto una foto e un video che circolano da ieri sui social network. Questi elementi sono particolarmente orientati e non riflettono la realtà dei fatti.

Infatti, il 30 maggio alle 11:40, due agenti di polizia municipale sono intervenuti per verbalizzare un veicolo in violazione. Il proprietario, che si trovava in un negozio vicino, che non è fisicamente disabile e che non aveva etichette GIR / GIC sul suo veicolo o assicurazione, ha insultato e minacciato gli agenti. l’esercizio delle loro funzioni. Poi vennero i colpi che costrinsero i funzionari – uno dei quali fu ferito nella cervicale e fu il soggetto di una I. 6 giorni – per chiamare rinforzi. L’arrivo sulla scena di questa seconda squadra non ha incoraggiato il trasgressore a calmarsi e, al contrario, si è spinto fino a mordere la polizia. Trovandola in uno stato particolarmente aggressivo, la padroneggiarono e la ammanettarono.

La polizia municipale di Mentone vorrebbe aggiungere che l’autore del reato e la sua famiglia hanno riconosciuto tutti i fatti. Non hanno presentato un reclamo. D’altra parte, una denuncia è stata presentata dai funzionari contro le persone che hanno realizzato o trasmesso la foto e il video che li ha incriminati in modo tale da essere diretti. Da parte sua, la Città di Mentone si affianca ai suoi agenti che sono ora esposti, collettivamente e individualmente, dalle azioni irresponsabili degli autori di questi documenti e di tutti coloro che li trasmettono.

Infine, nel difficile contesto che il nostro paese sta vivendo per tutte le sue forze di polizia, le minacce e gli insulti ricevuti contro i nostri agenti, dalla scorsa notte al nostro centralino o su Internet, sono imperdonabili e sono stati registrati. In tali circostanze, il Sindaco di Mentone, in suo nome e per conto della popolazione, assicura alla Polizia Municipale il suo pieno sostegno”.