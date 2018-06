Maxi sequestro a Nizza: più di un quintale di “fumo” e 80.000 euro in contanti. Smantellata centrale dello spaccio

Nizza. Maxi sequestro di droga e contanti da parte della polizia nel distretto di Moulins: 102 chili di cannabis e oltre 80.000 euro.

Lo stupefacente, proveniente dalla zona del Maghreb, era immagazzinato e suddiviso in panetti all’interno di un appartamento che serviva come punto di riferimento per i vari pusher della zona, che a loro volta gestivano un giro giornaliero di 200 clienti.

Secondo quanto scrive Nice Matin, sette persone sono finite in manette dopo tre giorni di indagini.