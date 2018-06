Sanremo. Tennistavolo Regina Riviera Fiori Liguria era presente ai Campionati Italiani Interforze 2018.

Le premiazioni sono state effettuate dal ten. col. Antonio D’Urso dello Stato Maggiore della Difesa a Porto Santo Stefano della Maremma Toscana in Provincia di Grosseto.

Per l’occasione si sono dati appuntamento una sessantina di partecipanti rappresentanti di Esercito, Aeronautica Militare, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia di Stato ed Arma dei Carabinieri.

Grande soddisfazione da parte di Raffaele Regina, presidente del Tennistavolo Riviera dei Fiori, per l’ottima performance del pompiere Matteo Cichero portacolori della Liguria piazzatosi 21° in Assoluto e 4° del Corpo Vigili del Fuoco.

Questa la cronaca dettagliata con la classifica finale dell’evento:

Il Campionato Interforze, che si è disputato nell’ambito dei Tricolori Pongistici Veterani. Si è concluso con il successo di Crispino Mattioli (Esercito) che in finale ha battuto per 3-0 (11-9, 11-8, 11-4) Dario Cioffi (Aeronautica Militare). Il vincitore Crispino Mattioli (Esercito) nei turni precedenti ha eliminato negli ottavi per 3- 1 Paolo Migliardi (Guardia Di Finanza) nei quarti per 3-1 Alice Bisaccioni (Esercito) e in semifinale per 3-1 Denis Gradi (Vigili del Fuoco).

Il vice campione Dario Cioffi (Aeronautica Militare) ha invece avuto la meglio nei sedicesimi per 3-0 su Salvatore Caravano (Vigili del Fuoco) negli ottavi per 3-1 su Alessandro Rossi (Carabinieri) nei quarti per 3-2 su Massimo Mottola (Carabinieri) e in semifinale per 3- 2 su Alessandro Rupil (Vigili del Fuoco).

Nel match per il terzo e il quarto posto, Denis Gradi ha prevalso per 3-0 (11-5, 11-8, 11-5) su Alessandro Rupil. Le premiazioni sono state effettuate da Antonio D’Urso, Tenente Colonnello dello Stato Maggiore della Difesa. Alle spalle dei primi quattro, su un totale di 51 partecipanti, si sono classificati:

– 5°) Armando Valitutto (Guardia di Finanza) – 6°) Massimo Mottola (Carabinieri)

– 7°) Luigi Zotti (Aeronautica Militare) – 8°) Alice Bisaccioni (Esercito)

– 9°) Giovanni Russo (Aeronautica Militare) – 10°) Dario Incamicia (Aeronautica Militare)

– 11°) Mauro Mazzone (Aeronautica Militare) – 12°) Fabio Babboni (Guardia di Finanza)

– 13°) Paolo Migliardi (Guardia di Finanza) – 14°) Giovanni Blancussi (Vigili del Fuoco)

– 15°) Pasquale Virgilio (Aeronautica Militare) – 16°) Alessandro Rossi (Carabinieri)

– 17°) Giuseppe Basile (Guardia di Finanzia) – 18°) Marco Bortoletti (Polizia di Stato)

– 19°) Massimiliano D’Elia (Guardia di Finanza) – 20°) Marzio Castellaro (Aeronautica Militare)

– 21°) Matteo Cichero (Vigili del Fuoco) portacolori della Liguria e del T.T. Regina Sanremo…