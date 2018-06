Luca Lanteri ancora all’attacco: “Il tracollo di RT dopo le gestioni degli uomini di Claudio Scajola”

Imperia. Scrive il comitato di Luca Lanteri: “La sintesi finale è la seguente, la Riviera Trasporti spa è stata gestita negli ultimi vent’anni almeno, da uomini riconducibili in tutto e per tutto all’ex Ministro Claudio Scajola.

Si ricorda che fino ai primi anni duemila è stato egli stesso il Presidente della società, e che le gestioni successive sono state caratterizzate da sue nomine di direttori plenipotenziari e / o di amministratori delgati, quali Carlo Conti dal (fino al 2007) e Enzo Teodoro Amabile (dal 2008 al 2014).

Il Risultato è rappresentato da: Perdite pregresse per quasi 10 milioni di euro, debiti verso banche per 20 milioni di euro e indebitamento complessivo a quasi 35 milioni di euro, oltre a investimenti per bus ad idrogeno effettuati per un ammontare di 10.000.000 di euro nel 2010 ed abbandonati definitivamente nel 2013 appesantendo ancor più le falle della società.

Ora che la società è nel baratro ne risentirà sicuramente l’occupazione del personale ed il servizio di trasporto pubblico di tutta la Provincia.

È necessario mettere in atto azioni tutte le azioni strategiche possibili . Gli Enti, la Provincia e i Comuni devono rincominciare a “ dialogare”.

Il comune di Imperia, anche se ha una piccola partecipazione azionaria all’interno della Riviera Trasporti è comunque il secondo Comune della Provincia in termini di popolazione e quindi di servizio e quindi il Comune di Imperia dovrà immediatamente interagire con la Provincia , con il Comune di Sanremo e con altri comuni per ricapitalizzare la Riviera Trasporti”.