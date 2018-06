L’Orchestra Klassica di San Pietroburgo si esibisce a Pieve di Teco

Pieve di Teco. Giovedì 21 giugno, nella splendida cornice della Collegiata di San Giovanni Battista, verrà ospitata l’Orchestra Klassica di San Pietroburgo guidata dal maestro Aleksandr Kantorov, amico

di Pieve di Teco e grande estimatore del nostro Comune.

L’Orchestra Sinfonica Statale di San Pietroburgo “Klassika” è stata fondata all’inizio degli anni Novanta e in poco tempo è divenuta una delle orchestre più note di San Pietroburgo, riconosciuta sia dalla critica che dal pubblico. Il suo ampio repertorio spazia in varie epoche e vari autori, da Bach a Vivaldi, da Šostakovič a Schnitke e vi trovano posto composizioni di ogni genere, dalla musica sinfonica all’opera lirica, al balletto, al musical.

L’Orchestra “Klassika” effettua numerose tournées sia in Russia che all’estero e si è esibita con famosi cantanti come Placido Domingo e José Carreras. Il fondatore e direttore artistico dell’Orchestra, l’artista benemerito della RussiaAleksandr Jakovlevič Kantorov, è noto al pubblico non solo per il suo talento di direttore d’orchestra, ma anche come eccellente narratore. Grazie alla sua grande abilità nel contatto diretto con il pubblico, alla sua brillante erudizione e al suo senso dell’umorismo ogni concerto diventa una festa che trasporta gli spettatori nel mondo magico della grande musica.

Il concerto si terrà in occasione della Festa della Musica 2018, patrocinata dal Ministero dei Beni Culturali (www.festadellamusica.beniculturali.it) e per l’occasione sarà presente, in rappresentanza del Comune di San Pietroburgo, la signora Olga Bogomazova, consigliera dell’assessore alla Cultura, al Turismo e allo Sport. La signora porterà e leggerà pubblicamente una lettera del Governatore di San Pietroburgo, indirizzata alle autorità di Pieve di Teco, che hanno dimostrato tanta apertura e sensibilità nei confronti della cultura e ha permesso la realizzazione di

un evento così importante e significativo. Tutti sono invitati a partecipare all’evento. L’ingresso è gratuito.

Programma di sala

Orchestra Klassika di San Pietroburgo

Direttore Maestro Aleksandr Kantorov

Pieve di Teco, Collegiata di San Giovanni Battista

Giovedì 21 giugno 2018, ore 21.00

«Concerto per la Giornata Europea della Musica»

W.A. Mozart

Brani dal Requiem

Solisti

Boris Stepanov e Aleksandr Bezrukov, Olga Šuršina e Galina Sidorenko

A. Dvorjak

Serenata per orchestra d’archi

Solista Iulija Muzyčenko

P.I. Čajkovskij

Serenata in do maggiore per orchestra d’archi