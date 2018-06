Bordighera. L’onorevole Flavio Di Muro questo fine settimana prende parte alla gazebata della Lega in varie città della provincia di Imperia per confrontarsi con le persone interessate sull’evolversi del Governo nazionale.

La sua prima tappa è stata questa mattina in piazza d’Armi a Camporosso. Si è recato poi al Palazzo del Parco a Bordighera dove era presente anche il vicepresidente della Regione Liguria, Sonia Viale.

Nel pomeriggio, dalle 16 alle 18, invece sarà a Ventimiglia in via Repubblica all’angolo di via Roma. Domenica 3 giugno si recherà a Imperia, in via Vieusseux all’angolo di via Bonfante, dalle 10 alle 12.

“Siamo qui intanto per continuare il tesseramento alla Lega che sta andando molto bene, complice anche questa nuova situazione nazionale che si è sbloccata e quindi il grande lavoro che ha fatto Matteo Salvini, neo ministro dell’Interno. E poi perché abbiamo un’azione politica da portare avanti che è una petizione con cui chiediamo alla gente di sostenere la proposta di legge della Lega per l’elezione diretta del Presidente della Repubblica. Noi vogliamo, visti gli ultimi fatti, che il Presidente della Repubblica (il prossimo) venga scelto dai cittadini e non dai palazzi. Sembra una cosa strana da dire ma in Italia finora è funzionato così. Noi vogliamo cambiare rotta”.