L’on. Di Muro (Lega) partecipa ai lavori in Commissione Giustizia e Politiche dell’unione europea

Liguria. Oggi si è riunite a Roma per la prima volta le commissioni parlamentari. L’on. Flavio Di Muro della Lega parteciperà ai lavori di due commissioni permanenti della Camera dei Deputati: la II Commissione “Giustizia” (che si occupa di giustizia ordinaria, amministrativa e militare e contenzioso tributario; codici civile, di procedura civile, penale e di procedura penale; funzioni di polizia giudiziaria; criminalità; misura di prevenzione; ordinamento giudiziario; stato giuridico ed economico dei magistrati ordinari e amministrativi; diritto di famiglia; ordinamento dello stato civile).

E la IV Commissione “Politiche dell’Unione Europea” (che ha competenza sugli aspetti ordinamentali dell’attività e dei provvedimenti delle Comunità europee e dell’attuazione degli accordi comunitari; applicazione dei trattati istitutivi delle Comunità europee con le loro successive modificazioni e integrazioni, progetti di legge e schemi di atti normativi del Governo relativi all’attuazione di norme comunitarie e, in generale, tutti i progetti di legge limitatamente ai profili di compatibilità con la normativa comunitaria).

“Finalmente si inizia il lavoro nelle Commissioni, dove si concentra la maggior parte dell’attività parlamentare, dove si discutono le proposte di legge e dove è possibile mettere in evidenza problematiche che necessitino di approfondimenti. Sono onorato di far parte della Commissione Giustizia, in cui peraltro sono stato eletto segretario, da qui passeranno riforme importanti e tutte quelle norme che interessano da vicino i cittadini, come ad esempio la revisione delle disposizioni in materia di legittima difesa.

Farò altresì parte, con estrema soddisfazione, della Commissione Politiche dell’UE. Ritengo questa Commissione centrale in questa legislatura, siamo di fronte a un dibattito aperto sui rapporti con l’Unione Europea e tra Paesi europei, in primis sulla gestione dei flussi migratori. Ci sarà poi da affrontare con attenzione e tenacia la nuova programmazione dei fondi europei che riguardano il nostro territorio regionale, i cittadini, le imprese, gli enti locali.

Porterò personalmente all’attenzione della Commissione tutte quelle criticità e quelle esigenze specifiche che interessano le province di confine, quindi la provincia di Imperia. Infine, continuerò a occuparmi di tutte quelle istanze, di qualsivoglia tematica, che mi verranno segnalate dal mio territorio, e di tutte le opportunità di sviluppo che si potranno attivare per il ponente ligure”.