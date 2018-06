Lo storico sanremese Andrea Gandolfo ricorda Livio Duce: medaglia d’oro al valor militare alla memoria

Sanremo. Sul numero uscito ieri del “Notiziario Storico dell’Arma dei Carabinieri” sul sito www.carabinieri.it, (n. 3 del giugno 2018), l’Ufficio Storico dell’Arma ha pubblicato, da p. 28 a p. 33, un dettagliato e puntuale resoconto biografico del maggiore dei carabinieri Livio Duce di Ventimiglia, medaglia d’oro al valor militare alla memoria, fucilato in Grecia da partigiani locali il 23 settembre 1943, a cui è intitolata, tra l’altro, l’attuale caserma dell’Arma di Ventimiglia, in via Chiappori.

L’articolo, dal titolo “Saprei morire da Italiano e da Carabiniere” è stato realizzato dallo storico Andrea Gandolfo. Il Maggiore Livio Duce, è corredato inoltre di numerose fotografie inedite, tra cui una di Livio Duce, risalente ai tempi della prima guerra mondiale, e una del maggiore dei carabinieri Giulio Gamucci tra i suoi allievi.