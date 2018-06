Sanremo. Grande successo lunedì 11 al teatro del Casino per il Musical dell’istituto Comprensivo Sanremo Levante. Un gruppo di alunni delle scuole Pascoli, Montessori, Scaini, Ceriana ha messo in scena “Il fantasma di Canterville” liberamente tratto dall’omonimo romanzo umoristico di Oscar Wilde.

Lo spettacolo ha rappresentato il momento conclusivo di un progetto Pon -(modulo “A ritmo di musical , ballando e cantando”) realizzato con fondi strutturali europei, mirato al potenziamento delle competenze linguistiche ed all’inclusione degli alunni di età e scuole diverse, mediante attività espressive estremamente formative quali la recitazione, la danza, il canto corale.

Tale progetto, promosso vivamente dalla dirigente Annamaria Fogliarini, è stato condotto dagli insegnanti Sara Zaccariello, Donatella Stancampiano e Benito Lamonica, che hanno prodotto autonomamente il copione, i testi delle canzoni ed alcune basi musicali; è stato attuato in orario extrascolastico, in un clima di serenità e di sano divertimento che ha consentito agli alunni di esprimersi al meglio e di fare un figurone sul palco. Grande soddisfazione per i genitori, accorsi in gran numero con parenti ed amici a sostenere i piccoli attori, cantanti e ballerini.