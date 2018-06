Bordighera. E’ stata un successo la raccolta fondi a favore della scuola materna e della Protezione Civile di Ospedaletti organizzata dal Lions Club Bordighera Otto Luoghi, nelle giornate di sabato 9 e domenica 10, in occasione della 6° edizione della Rievocazione Storica del Circuito.

Per questo appuntamento, divenuto oramai una tradizione, i Lions hanno allestito un apposito stand presso il quale i numerosi spettatori all’evento, con la loro generosità, hanno contribuito al raggiungimento di una complessiva quota fondi raccolta di quasi mille euro, ricevendo in omaggio e in ricordo della giornata i gadgets lions.

“Due giornate importanti – commenta il presidente del Lions Club Lorenzo Prette – perché ancora una volta lo sport ed il divertimento diventano strumenti di solidarietà e di aiuto”.

Un particolare ringraziamento da parte degli organizzatori va a:

– l’associazione Amici di Marco De Fecondo Onlus di Imperia per il generoso contributo donato;

– la Banca di Caraglio del Cuneese e della Riviera dei Fiori – Filiale di Bordighera, che ha offerto e sponsorizzato i premi consegnati;

– Moto Funelli di Bordighera per l’assistenza tecnica e le moto Yamaha da esposizione gentilmente messe a disposizione;

– la Protezione Civile di Ospedaletti ed Nucleo di Imperia dei Rangers D’Italia per l’importante lavoro di sicurezza svolto e per il servizio di scorta durante il giro di ricognizione del circuito.