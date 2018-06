Nel pieno centro di Limone Piemonte, il Palace Aparthotel si colloca – come evidenzia Booking – quale struttura con il miglior punteggio per il rapporto qualità/prezzo del paese e se un ospite ottiene di più spendendo meno per noi è una grande soddisfazione!

“La nostra filosofia vuole rappresentare l’autenticità dell’ospitalità italiana che tanto ci ha reso famosi nel mondo, ossia al primo posto l’Accoglienza – con la A maiuscola - commenta il direttore. Quando l’ospite arriva in una struttura che non conosce, giustamente si aspetta tutto quello che ha letto e che l’ha convinto a scegliere proprio questa struttura tra tante. Noi facciamo in modo che non rimanga deluso. La stagione estiva si apre con tante prenotazioni e speriamo di rendere felici quante più persone possibile!”

Per la stagione estiva quindi vi attende il nostro cortese e professionale staff che è a vostra disposizione 24 ore su 24 anche per illustrarvi tutte le opportunità che il ricco calendario degli eventi di Limone Piemonte vi offre quest’anno.

Al Limone Palace la vacanza è davvero libertà! Qui infatti siete in uno splendido residence dotato di tutti i confort e di tutta la tranquillità che desiderate senza dovervi allontanare dal centro paese. Il Limone Palace Aparthotel offre camere di ampie dimensioni o splendidi chalet con TV satellitare, bagno privato con doccia e WiFi gratuito. Potete disporre di una sauna finlandese, di una palestra e di una baby room. Avete il parcheggio o, se preferite, il garage. Inoltre per la bella stagione estiva potete noleggiare gratuitamente mountain bike direttamente tramite la reception e usufruire del deposito per le vostre biciclette.

Proprio per gli amanti delle bike, il primo appuntamento atteso è la gara di MTB organizzata per il 23 e 24 giugno, la famosa “La via del Sale”. Come ogni anno l’apertura della gara è riservata ai “piccoli bikers” che il 23 giugno daranno inizio alla gara. Per info www.limonepalace.com .