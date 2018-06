La Riserva Bianca presenta la nuova mascotte: il 30 giugno parte sondaggio online su come chiamarla

La Riserva Bianca di Limone Piemonte inizia la propria stagione estiva 2018 con una ulteriore sorpresa: la presentazione del disegno grafico della propria mascotte.

I grafici del S.E.F. di Rapallo (GE) hanno disegnato un simpatico “limone” corredato da curiosi elementi e tratti sinottici di impatto. La mascotte caratterizzerà tutte le prossime attività di comunicazione e le singole attività promozionali oltre ad essere poi realizzata anche fisicamente in duplice versione.

“Non poteva mancare una simpatica mascotte per presentare e promuovere al meglio la Riserva Bianca già dal periodo estivo – dichiara il Vicepresidente Lift spa Nicola Dalmasso – il nostro Staff Comunicazione sta lavorando nella migliore direzione ed in ampio spettro pubblicitario. La mascotte verrà realizzata sia in versione gonfiabile da 3.50 metri che in versione indossabile; è un’altra divertente novità che Lift Spa ha portato avanti per la più funzionale ed appetibile accoglienza dei nostri ospiti, fornitori, ed amici della montagna”.

Da sabato 30 giugno in occasione dell’apertura degli impianti (telecabina Bottero e seggiovia Cabanaira), verrà lanciato attraverso la pagina Facebook @limoneriservabianca un divertente sondaggio sul nome che verrà dato alla mascotte. Le scelte dovranno essere eseguite attraverso le differenti possibilità di liking del post e dovranno selezionare tre simpatici nomi: Aspro, One, Skye.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti della Riserva Bianca sono in costante aggiornamento sul proprio sito web www.riservabianca.it e sui canali social Facebook ed Instagram.