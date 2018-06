Liguria, riaperti i bandi PSR per giovani e per investimenti, ok a bando innovazione ambito forestale

Liguria. Approvata oggi dalla giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale all’Agricoltura Stefano Mai, la riapertura di due bandi Psr-Programma di sviluppo rurale 2014-2020 sulle misure 4.1 per il supporto agli investimenti nelle aziende agricole e sulla misura 6.1 per l’aiuto all’avvio di imprese agricole per i giovani agricoltori under 40.

“Alla luce delle ultime modifiche normative comunitarie – spiega l’assessore Mai – al bando potranno partecipare i giovani che abbiano aperto entro 24 mesi la propria impresa e non più entro 6 mesi. In questo modo, possiamo allargare la platea dei potenziali beneficiari dei finanziamenti e quindi supportare molti più giovani agricoltori”.

Le domande per la misura 6.1, con un budget di 1,5 milioni di euro, e per la misura 4.1, con un budget di 4 milioni, potranno essere presentate dal 4 giugno al 31 luglio.

Aperto, anche, il primo bando della misura 16.01 dedicata all’innovazione nel settore forestale. “In questa tranche – spiega l’assessore Mai – la dotazione è di 100mila euro a supporto di progetti innovativi nel comparto forestale, che per la Liguria può rappresentare un settore dalle elevate potenzialità”.