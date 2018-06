L’Enduro Sanremo partecipa al Campionato Italiano Major Maxxis di Enduro a Ramazzano

Sanremo. L’Enduro Sanremo parteciperà al Campionato Italiano Major Maxxis di Enduro a Ramazzano, una gara che sarà caratterizzata da due prove speciali fettucciate.

A rappresentare il team matuziano saranno nella categoria Ultra Veteran Giuseppe Tognini, nella categoria Veteran Silvio Volpato e Paolo Carnesecca, nel Super Veteran Gian Carlo Di Camillo e Stefano Dinstuhler, infine nell’Expert 250 Emiliano Ramoino.

Dopo circa 10 km i concorrenti affronteranno l’Airoh Cross Test, situato su un prato prevalentemente pianeggiante. A seguire, un secondo trasferimento di 25 km farà giungere gli atleti al C.O. con assistenza in località Santa Cristina. Subito dopo il rifornimento ci sarà il secondo Cross Test (che inizialmente doveva essere una linea), questa volta sviluppato su un terreno più collinare. Terminate le fatiche del fettucciato, che sarà lungo circa 3000 metri, i piloti entreranno in un sentiero che li porterà, dopo 10 km, nuovamente al paddock per la conclusione del giro. Il tutto sarà ripetuto per tre volte con partenza fissata alle 8.30 di domenica 24 giugno.