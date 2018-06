Imperia. Allenate abilmente e duramente per tutta la stagione agonistica dai coach Raffaele Sini e Carlotta Silvestri, Viola Basso (15), Beatrice Borelli (21), Giulia Chiaravalli (38), Benedetta Coppa (16), Martina Cordella (9), Cristina Dematteis (19), Laura Gonella (63), Luisa Passino (57), Altea Patrucco (8), Alice Piccione (4) ed Eleonora Sini (2), le ragazze dell’NSC Volley Imperia, si portano a casa la coppa delle Vice Campionesse d’Italia nel volley under 12 C.S.I. al termine di una meravigliosa esperienza a Cesenatico dove da mercoledì a domenica si sono disputate le Finali Nazionali.

Un risultato eccezionale, per la città di Imperia e per tutta la Liguria. Caparbie e combattive fino alla fine, le ‘terribili Camilline’ per un soffio non vincono anche la finale contro la Salese Padova, compagine di valore assoluto, che vince il Titolo Nazionale non senza versare lacrime e sudore (20-25, 25-21, 15-12 i parziali dell’ultima sfida) che, comunque, le nostre beniamine di Imperia avevano già battuto per 2-1 in settimana nella prima fase a gironi.

Che fossero brave e determinate queste ragazzine lo si sapeva, ci avevano già abituato ad importanti successi durante tutto l’anno, ma questo secondo posto Nazionale, davvero, supera le più ambiziose aspettative di tutti.

Di seguito i risultati di tutti i match delle nostre piccole guerriere a Cesenatico:

Fase a gironi:

NSC Imperia – Busnago Milano 2-0

NSC Imperia – San Cesario Modena 2-1

NSC Imperia – Salese Padova 2-1

Semifinale:

NSC Imperia – Neumarkt Bolzano 2-0

Finale:

Salese Padova – NSC Imperia 2-1

Oltre al volley, a Cesenatico, tutte le squadre il mercoledì hanno disputato anche le prove di Triathlon (60m corsa, salto in lungo e lancio del vortex le tre discipline). A dimostrazione del fatto che anche la preparazione atletica delle ragazze è stata impeccabile, l’NSC Imperia ha superato l’esame piazzandosi al 1° posto assoluto della categoria.

“Più che un applauso, stavolta, festeggiamo tutti questo strepitoso risultato sportivo al grido che i loro nutriti tifosi (innamorati pazzi del loro Dream Team) hanno urlato ad ogni sfida, fino a restare senza un filo di voce: su le mani per San Camillo!!” - afferma la NSC Imperia.