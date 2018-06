Le notti romantiche di Cervo e fine settimana “Stregato”: musica, aperitivi, incontri e danze sulla spiaggia

A Cervo la notte è… Romantica.

Mare, cielo, magia. Ecco gli ingredienti per un lungo fine settimana da sogno, con musica, aperitivi, incontri, danza sulla spiaggia: due notti dedicate all’Amore.

La giornata di giovedì 21 giugno inizia all’alba – ore 05.45 - sulla scogliera del Porteghetto con il Quartetto Karel: in occasione della Festa Europea della Musica, ecco la Notte Europea della Musica Romantica, concerti e spettacoli nel borgo fino allo scoccare della mezzanotte.

Poi, aspettando la Notte di San Giovanni Battista – patrono di Cervo – sabato 23 giugno si festeggia la Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia, con la collaborazione delle varie Associazioni di Cervo: Proloco Progetto Cervo, Protezione Civile di Cervo, Associazione marinaresca dei Corallini, Associazione Proarte, Croce d’oro. Un’occasione per l’Italia dei Borghi di riscoprirsi “romantica”, con fantasia, creatività e tenere stravaganze legate al territorio. Menù Romantico, Preludio d’Amore, Drink della Passione: è solo un assaggio delle tante proposte pensate da bar e ristoranti locali – contrassegnati da palloncini e da un cuore rosso – che saranno inseriti in una mappa “enogastronomica” ad hoc.

Poi gran finale alla Spiaggia del Pilone, con la mongolfiera, sangria e queimada; dalle 22.30 con lumini e fiaccole sulla passeggiata a mare e con il tradizionale falò.

Servizio taxi con l’ “Ape Romantica” tra Piazza del Castello di Cervo e Piazza della Torre a San Bartolomeo al Mare. (Info Dani Tour 3391083605 e Ufficio Cultura Comune di Cervo: 0183 406462/5).

E per gli innamorati, ecco i fiori rossi della bouganville, per un selfie davvero…romantico.

Tra le due Notti Romantiche si inserisce la prima serata di Cervo Ti Strega – venerdì 22 giugno, ore 21.30 – sul Sagrato dei Corallini, protagonisti i cinque scrittori finalisti del Premio Strega .

PROGRAMMA GIOVEDÌ 21 GIUGNO – Notte Europea Della Musica Romantica

Porteghetto, ore 05.45:

• Quartetto Karel

Via N. Sauro e vie del borgo, dalle ore 19.30:

• Banda di Alassio

Piazza Castello, dalle ore 20.00:

• Duo Pilade/Peirone

Via Matteotti, ore 20.00:

• Duo Menegon

Piazza Alassio, dalle ore 20.30:

• Alex Cosentino

Oratorio Santa Caterina, ore 21.00:

• Quartetto Karel

Piazza Castello, ore 21.30:

• Burlesque con Golden Mahoney e Alan Deveboise

Bastione di Mezzodì, ore 22.00:

• Paolo Ballardini in concerto

PROGRAMMA SABATO 23 GIUGNO – Festa patronale di San Giovanni e Notte Romantica dei Borghi

Spiaggia del Pilone:

• Ore 20.30: Mongolfiera

• Ore 21.00: Sangria e Queimada

• Ore 21.30: Carta Bianca in Concerto: musica anni ‘60-‘70-‘80

• Ore 22.30: Lumini e Falò

DOMENICA 24 GIUGNO, Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista. Ore 18.00: S. Messa e Processione

Si ringrazia Punto Sma Arimondo.

L’elenco dei Borghi partecipanti alla Notte Romantica è disponibile sul sito www.borghipiubelliditalia.it