Le danzatrici orientali di Arma di Taggia per la ricerca contro i tumori infantili

Taggia. Il gruppo Nadija’s Oriental Dancers di Arma di Taggia festeggia il suo decennale. Per l’occasione, dal 22 al 24 giugno organizza il primo “Oriental & Bolly Dance Festival Riviera”.

Il 23 giugno il Festival culminerà in uno spettacolo di gala a scopo benefico in piazza Chierotti dalle 21: durante la serata sarà aperta una raccolta fondi a favore di Enea, associazione senza scopo di lucro per la ricerca contro i tumori infantili.

L’evento, patrocinato dal Comune, è a ingresso libero e vedrà l’esibizione di talentuose danzatrici internazionali tra cui Silvia Brazzoli (danza orientale), Gioia Cavedon (danza bollywood) e la finlandese Mikaela Jokinen.