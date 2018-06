Lavori di Amaie, sei ore senza luce in tutto il centro di Sanremo

Sanremo. Nelle primissime ore di domani, venerdì 15 giugno, è prevista una interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica in alcune zone centrali della Città dei Fiori.

Lo comunica l’Amaie che chiarisce che questo intervento è finalizzato al miglioramento della rete elettrica gestita dalla municipalizzata. Il black-out scatta alla mezzanotte odierna per terminare entro le ore 6 di domattina.

Le zone interessate sono via G.Marsaglia, via Mentana, Piazza Colombo, via Manzoni, Corso Garibaldi, Corso Orazio Raimondo, via Matteotti, via Mameli, via Palazzo, via Asquasciati, via Roma, piazza Borea d’Olmo, via Volturno, via Gaudio, via Piave e via Cavour.

La raccomandazione è quella di non avvicinarsi comunque agli impianti anche se momentaneamente fuori tensione.