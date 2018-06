Lavanda della Riviera dei Fiori si promuove alla trasmissione televisiva “Parola di pollice verde”

Imperia. Oggi nella trasmissione “Parola di pollice verde”, trasmissione televisiva, in onda su Rete 4, che fa tappa in località suggestive del nostro Paese per promuovere il “Made in Italy” e mostrare eccellenze paesaggistiche e agroalimentari condotto da Luca Sardella con la giovane figlia Daniela, propone il progetto Lavanda della Riviera dei Fiori.

“Sono molto contento di questo traguardo – dice il coordinatore del progetto Cesare Bollani – perché premia gli sforzi che si stanno facendo per rilanciare il territorio dell’entroterra, le aziende agricole, le aziende artigianali che trasformano con passione i nostri prodotti, ma soprattutto è un premio per noi che quattro anni fa abbiamo iniziato questo percorso: Andrea Curto vivaista, Franco Stalla creatore della varietà di Lavandula angustifolia denominata “IMPERIA”, Simona Cotta “naso” ma soprattutto le 35 amministrazioni comunali che hanno creduto nel progetto e hanno disegnato il nuovo territorio della Lavanda della Riviera dei Fiori che è giusto citare

Airole, Albenga, Alto, Andora, Armo, Arnasco, Borgomaro, Caprauna, Castel Vittorio, Cesio, Cisano sul Neva, Cosio di Arroscia, Dolceacqua, Dolcedo, Garlenda, Mendatica, Molini di Triora, Montegrosso Pian Latte, Nasino, Olivetta San Michele, Onzo, Ormea, Perinaldo, Pietrabruna, Pigna, Pornassio, Prelà, San Lorenzo al Mare, Santo Stefano al Mare, Seborga, Stellanello, Testico, Vasia, Vendone, Villanova d’Albenga.

La puntata presenterà i terrazzamenti di Lavanda “Imperia”, la trasformazione della Lavanda a uso cosmetico e veterinario nei laboratori della San PietroLab, i prodotti alimentari preparati con i fiori di Lavanda dai nostri laboratori artigianali: i biscotti Chifferi alla Lavanda, Rundi alla Lavanda del Biscottificio Artigianale Gibelli di Vallecrosia, il gelato alla Lavanda realizzato dalla Gelateria Da Aldo di Riva Ligure e il nuovo prodotto nato dall’incontro di culture e di amore del Territorio tra le Murge e il Territorio Lavanda Riviera dei Fiori, sono nati i Taralli fatti a mano con la Lavanda “Imperia” dal Tarallificio Artigianale di Ceglie Messapica (Br) un prodotto da gustare.

Promuovere, rilanciare un territorio ecco la scommessa della “Lavanda della Riviera dei fiori” che non è solo un marchio ma è l’opportunità di far crescere un Territorio con le sue bellezze ed eccellenze”.