L’associazione ‘Daniela Conte Onlus’ aiuta la scuola dell’infanzia di Ceriana

Sanremo. Scrive Anna Maria Fogliarini, dirigente scolastica dell’istituto comprensivo ‘Sanremo Levante’.

“Quando c’è da aiutare concretamente l’Associazione Daniela Conte Onlus è sempre in prima linea. Un gruppo di persone unite nel nome di chi non c’è più fisicamente, ma che resta presente nei cuori, nei ricordi e attraverso i gesti generosi che contraddistinguono questa Onlus.

Di seguito una parte significativa dello Statuto dell’Associazione Daniela Conte Onlus: art.2-Scopo.

‘Lo scopo dell’associazione è lo svolgimento di attività benefiche con particolare riferimento ai bambini e ai giovani che versano in condizioni di svantaggio’.

La scuola dell’infanzia di Ceriana è frequentata da bimbi di etnie differenti, spesso capaci di comunicare solo nella loro lingua madre che non è l’italiano; altri sono in difficoltà per disagi differenti. Tutti sono amorevolmente e professionalmente seguiti dalle maestre Antonella, Angela ed Eleonora che tanto si adoperano per creare un clima sereno di accoglienza. Come sempre si può fare ancora di più e da qui la nascita del progetto “Noi siamo piccoli ma cresceremo” che ha come finalità cardine integrare i piccoli con disabilità o in situazione di disagio supportandoli nelle azioni quotidiane relative ai bisogni primari garantendo loro un percorso prescolastico sereno e il più possibile senza criticità. Per fare ciò occorrono figure che si dedichino a supportare in modo individualizzato i piccoli che in quel momento necessitano di maggiori cure.

Un sentito grazie all’Associazione Daniela Conte Onlus da parte del D.S. dell’Istituto Comprensivo Sanremo Levante Dott.ssa Anna Maria Fogliarini, dalle Referenti dell’Area BES e dalle insegnanti della scuola dell’infanzia di Ceriana per il contributo ricevuto utile alla prosecuzione del progetto.

(Per l’IC Sanremo Levante la Referente Area Bes Insegnante Isabella Marino)”.