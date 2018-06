Imperia. E’ stato trasferito stamane nel carcere di , dopo una notte trascorsa nella camera di sicurezza del commissariato di Sanremo, Alessandro Verrigni: il muratore 39enne accusato di aver ucciso, accoltellandolo mortalmente, Fernando Foschini, barista di 60 anni. Il presunto killer sarà interrogato nelle prossime ore dal pm Barbara Bresci, che dovrà decidere se convalidare o meno l’arresto dell’uomo.

Stando a quanto finora ricostruito dalla polizia, Alessandro Verrigni poco dopo le 18 di giovedì avrebbe avvicinato la vittima in via Padre Semeria, sulla strada che porta alla frazione di Coldirodi di Sanremo. A inchiodarlo la testimonianza di un passante.

Sia Verrigni che Foschini erano in sella di due scooter: si sono incontrati, fermati – forse dopo uno speronamento – e Verrigni ha estratto un coltello ed ha colpito Foschini. I due si conoscevano ed erano stati, in passato, protagonisti di altre liti. Il 3 maggio del 2008 Foschini, nel cuore della notte, aveva esploso verso Verrigni, che si era recato presso l’abitazione del rivale, alcuni colpi di fucile per una questione legata a presunti debiti legati a lavori di muratura che Verrigni diceva di dover ancora riscuotere da Foschini. Verrigni, dopo il rifiuto del barista di saldare i lavori gli aveva rotto le vetrine del locale.

Dopo l’omicidio, il presunto killer si era allontanato in sella al proprio scooter. La polizia lo ha trovato un paio di ore dopo, mentre vagava nei pressi di un supermercato a Pian di Poma, poco lontano dal luogo del delitto. Verrigni, che nel corso della notte non ha proferito parola, aveva ancora addosso i vestiti sporchi del sangue del barista ucciso.