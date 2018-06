Dolceacqua ha nuovamente un principe, ma con gli stessi diritti di un cittadino comune. Questa mattina si è tenuta nel bordo dei Doria la cerimonia ufficiale con la quale il sindaco Fulvio Gazzola ha proclamato cittadino benemerito Alberto II di Monaco.

Dopo i discorsi del Sindaco e del Principe riguardo la vicinanza tra i Doira e la famiglia Grimaldi, c’è stato lo scambio dei doni: la pergamena con la cittadinanza onoraria e lo scambio delle targhe. Il primo cittadino ha motivato così la decisione di conferire la cittadinanza onoraria: “A parte il legame storico tra le famiglie dei Doria e dei Grimaldi, il motivo per cui abbiamo deciso di conferire la cittadinanza al Principe Alberto, consiste nello scambio di visite ed eventi, che dal 2013 ha portato visibilità al nostro paese, anche in termini di afflussi turistici”.

di 16 Galleria fotografica Alberto di Monaco nominato cittadino onorario a Dolceacqua









di 12 Galleria fotografica La passeggiata di Alberto di Monaco a Dolceacqua









Un contributo di ventimila euro che il Principe ha versato per la locale pista ciclabile, il concerto dell’Orchestra dei Carabinieri del Principato, l’allestimento della sala Doria-Grimaldi nel castello, l’esposizione del polittico di Santa Devota a Montecarlo, il rally di auto ecologiche e altro ancora: Alberto di Monaco ha fatto molto per il Comune di Dolceacqua e per questo è stato onorato della cittadinanza. Tantissime persone hanno accolto il Principe che ha visitato il borgo. Passeggiando lungo le vie si è fermato a salutare i residenti e i bottegai locali. Infine ha presenziato all’inaugurazione ufficialmente del recupero della Pittura Muraria dedicata ad Andrea Doria.

Una grande amicizia, quella tra il sindaco Gazzola e sua altezza serenissima, invitato dal primo cittadino del “Borgo dei Doria” anche allo spettacolo pirotecnico-musicale dello scorso anno, al quale ha assistito dal balcone della suocera di Gazzola. Un’amicizia che si è rivelata proficua per Dolceacqua, con una ricaduta positiva in termini di immagine turistica.

Dopo secoli, dunque, un discendente della famiglia Grimaldi tornerà ad essere cittadino di Dolceacqua: come quando Francesca Grimaldi sposò Luca Doria, unendo i due casati.