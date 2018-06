Laboratorio per Imperia sul ballottaggio Scajola-Lanteri

Imperia. Il Laboratorio per Imperia, lista civica che ha appoggiato la candidatura di Guido Abbo, in merito al prossimo ballottaggio conferma in una nota “ciò che è stato sempre evidente sin dal primo momento: il Laboratorio ha scelto di partecipare alle elezioni in appoggio a Guido Abbo poichè nessuno degli altri concorrenti alla carica di sindaco ha messo in campo progetti politici, principi e programmi compatibili con le nostre scelte.

Quindi, nemmeno i due candidati ora al ballottaggio. Rendendoci conto che in questa circostanza sembra che l’alternativa non esista, il Laboratorio per Imperia esorta i propri sostenitori a comportarsi secondo coscienza, come è sempre stato fatto.

Se decideranno di esprimere il voto vorrà dire che avranno fatto le proprie valutazioni sui due candidati e sui loro programmi.

Così come nel voto del 10 giugno, anche per quello del prossimo 24 non vogliamo fare altro se non condividere le scelte politiche e di merito dei colleghi di Imperia al Centro con i quali abbiamo lavorato fianco a fianco e vogliamo continuare a farlo e con i quali condividiamo anche lo spirito civico che riteniamo sia l’unica arma possibile per la difesa degli interessi di questa collettività”.