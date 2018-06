Bordighera. Saranno 16 le formazioni under 15 maschili a contendersi il titolo di campione d’Italia dal 10

al 15 luglio con le finali che quest’anno si disputeranno nelle strutture di Misano Adriatico, Rimini e Riccione.

La Federazione Italiana di Pallamano (FIGH) ieri 26 giugno ha sorteggiato le squadre dei 4 gironi di qualificazione.

L’ABC Bordighera, dopo aver conquistato un equilibrato ma esaltante campionato il titolo regionale di categoria, rappresenterà la Liguria in questa importantissima manifestazione.

Nella prima fase è stata inserita nel girone D e dovrà misurarsi con i campioni regionali sardi del Verdeazzurro Sassari, i veneti del Malo e con la testa di serie del girone, i campioni regionali emiliani del Rapid Nonantola.

L’ex-azzurra Maria Grazia Germano nella sua duplice veste di direttore sportivo e allenatrice, che sta proseguendo la preparazione dei propri ragazzi con due allenamenti settimanali “è consapevole che sarà una esperienza impegnativa dove ci si confronterà con formazioni di elevato livello ma che sarà utile per acquisire nuove esperienze e consapevolezza delle proprie forze. Sarà anche un momento importante per la crescita sportiva con l’obiettivo primario di divertirsi praticando una sana attività sportiva”.

Saranno undici i ragazzi che , sotto la guida del coach Maria Grazia Germano, si cimenteranno sulle rive dell’Adriatico nelle finali nazionali under 15 maschili: Nardelli Jannis, Nardelli Niclas, Pecoraro Thimoty, Topala Lucas, Porcu Andrea, Mirto Tommaso, Loqmane Samir, Barbuscia Oliver, Pillon Andrea, Pallanca Emanuele, Zunino

Alessio.

Il presidente della società, Donatella Albano è “convinta che i propri ragazzi sapranno difendere con impegno i colori della società e dare lustro alla Liguria ed alla città di Bordighera. E vuole ringraziarli per la serietà e l’impegno sino ad ora dimostrato nel corso della stagione appena conclusa grazie anche all’ottimo lavoro fatto anche dall’allenatrice (Maria Grazia Germano) che riesce sempre da anni a creare un bel gruppo coeso che gioca

una pallamano moderna e divertente e – conclude- con un sincero ringraziamento rivolto ai genitori degli atleti che supportano la società e che vedono lo sport come un momento importante di aggregazione per i propri figli”.