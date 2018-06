La Torronalba Canalese vince la Supercoppa di pallapugno

Liguria. La Torronalba Canalese si aggiudica la Supercoppa, la sesta con Bruno Campagno capitano, la terza consecutiva, e la vince a casa dell’Araldica Castagnole Lanze.

La quadretta roerina parte forte con un parziale di tre giochi a zero e poi con un nuovo break fino all’1-6. I castagnolesi salgono a due, ma perdono gli ultimi due giochi del primo tempo alla caccia unica. Non basta alla formazione di Massimo Vacchetto il gioco d’apertura della ripresa, i canalesi salgono a 10, per poi chiudere 4-11.

Supercoppa

Araldica Castagnole Lanze-Torronalba Canalese 4-11

Araldica Castagnole Lanze: Massimo Vacchetto, Mattia Semeria, Roberto Novaro, Fabio Piva Francone. Direttore tecnico: Gianni Rigo.

Torronalba Canalese: Bruno Campagno, Marco Battaglino, Davide Cavagnero, Fabio Marchisio. Direttore tecnico: Ernesto Sacco.

Arbitri: Daniele Santini e Bruno Grasso.

Note: un’ora e 35 minuti il primo tempo; 37 minuti il secondo tempo.

Andamento dei giochi: 0-1, 0-2, 0-3, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-6, 2-7 (caccia unica), 2-8 (caccia unica), 3-8, 3-9, 3-10, 4-10, 4-11.