Ventimiglia. Se lo sport è importante anche per le relazioni umane che si riescono a sviluppare, la Pallamano Ventimiglia eccelle anche in questo settore.

Nell’ambito delle manifestazioni organizzate attorno al beach handball, si è tenuta domenica scorsa, una manifestazione interessatissima che ha visto sfidarsi in incontri “indor” ed il pomeriggio in spettacolari incontri di Beach Handball i giovani Under 17, della selezione Canadese del Québec con due squadre, l’ASH Monaco, la Pallamano Ventimiglia in campo maschile e La Selezione Québec (2 squadre), la San Camillo Imperia ed i Cagnes sur Mer in quella femminile.

Le varie squadre, sono state salutate ad inizio manifestazione, dal sindaco di Ventimiglia, Enrico Ioculano, che ha voluto omaggiare gli atleti presenti con un simpatico dono; dopo aver augurato un grande in bocca al lupo alle squadre il primo cittadino ventimigliese, si è poi compiaciuto con Pippo Malatino e Paola Nanni per l’eccellente iniziativa.

La mattina al Palaroya, gentilmente messo a disposizione dai signori Pievi ed Orsi ed il pomeriggio sul terreno di beach handball della Passeggiata Oberdan, le squadre hanno passato una meravigliosa giornata, all’insegna dell’amicizia e della sportività.

La rappresentativa Canadese, che prepara il Torneo di Barcellona di giovedì prossimo, è rimasta particolarmente colpita dall’accoglienza di tutti i componenti della grande famiglia della Pallamano Ventimiglia.

“Siamo stati molto felici ed orgogliosi di aver ospitato questi meravigliosi ragazzi; un grazie particolare va alle famiglie dei nostri aderenti che si sono fatte in quattro per organizzare un accoglienza calorosa, all’amministrazione comunale, ai signori Orsi e Pievi, per aver messo a disposizione il Palaroya ed i responsabili delle squadre di Monaco, San Camillo Imperia e Cagnes sur Mer.

Le nostre attività estive hanno visto un grande nostro impegno nel mese di giugno e la nostra più grande soddisfazione è quella di aver offerto i nostri ragazzi, queste opportunità splendide di incontri tra persone speciali”.

Le iniziative estive della Pallamano Ventimiglia, proseguiranno con la preparazione dei ragazzi ventimigliesi, che si apprestano a disputare il torneo Internazionale di Gaeta “Coppa Calise”, in seno alla selezione Liguria Beach Handball, guidata dal tecnico Pippo Malatino, che da qualche mese ha avuto l’incarico di preparare questa selezione.