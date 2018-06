La Riviera dei Fiori Sanremo Softair vince la quinta tappa del Campionato PCS Regionale

Sanremo. Si è giocata domenica 17 giugno a Fosdinovo (MS) la quinta tappa del campionato Ligure di Softair

specialità PCS (Pattuglia Combat a Scenari).

Il team della Riviera dei Fiori Sanremo Softair, composto da Alfredo Tinelli, Ciccone Lorenzo, Matteo Ghigliotti, Tiziano Carbonetto, Luca Bottino, Maurizio Nobbio, Cristiano Ciprotti, Luca Greggio, ha conquistato il gradino più alto del podio vincendo la tappa e portandosi in testa al campionato Ligure.

“E’ stata una gara impegnativa” – dice Alfredo Tinelli, presidente della Riviera dei Fiori Sanremo Softair, che poi continua: “Il grande caldo ha messo alla prova tutti i Team partecipanti ed ha reso la tappa tosta anche sotto l’aspetto fisico. Per quanto riguarda noi, abbiamo giocato molto bene, siamo riusciti a mettere sul campo i frutti degli allenamenti domenicali, la gara è stata impegnativa anche sotto l’aspetto tecnico, un piccolo errore avrebbe potuto condizionare tutto il torneo e spedirci fuori dal podio, invece, con la massima attenzione per tutta la durata della gara la nostra squadra è riuscita a mantenere la concentrazione necessaria per portare a casa la coppa dei primi classificati.

In questi anni stiamo ottenendo dei risultati ottimi e questo grazie al lavoro di tutto il Club. Qualificarci da quattro anni consecutivi alle finali nazionali, ottenere un 3° posto ai Nazionali del 2016, il titolo Ligure sfiorato sempre nel 2016 ad un solo punto dalla prima e poi conquistato nel 2017 ci rendono orgogliosi del lavoro svolto. Ora dobbiamo guardare avanti e prepararci alla prossima gara che a breve ci metterà nuovamente alla prova”. Per provare questo appassionante sport con la Riviera dei Fiori Sanremo Softair contattare Alfredo al 3402858384.